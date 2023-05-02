Шевченко Кирилл Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевченко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12743. ШЕВЧЕНКО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Гомельск. г. и у., Носовичск. в., с. Ивак. Н. С. 6 уч. Гомельск. у. Ст. ст. 180а, 182, 1 ч. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1/ІХ—26.
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