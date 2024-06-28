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Ананьев Алексей Ананьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Алексей
Отчество
Ананьев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44855. АНАНЬЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНАНЬевъ. К. Лужск. у., Вшельск. в., д. Борки, 18 л.; — СПБ. Ст. М. С. 1 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.

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