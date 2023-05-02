Охмадиев Миртаип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охмадиев
- Имя
- Миртаип
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85802. ОХМАДІЕВЪ, МИрТАИПЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ башк. Уфимск. у., Сафаровск. в., д. Кашкалашей; — Уфимск. О. С., 21 Марта 911, 1641, 1654 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 31760, арест. отд. 5 л. Исп. 8 Іюня 911, счит. ср. съ 1 Сент. 910. | 909 74164 169 М. | 94 8307 169 М. | 900 85910 1654¹ У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.