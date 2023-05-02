Буренков Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуренков Семен Петрович

Буренков Семен Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буренков
Имя
Семен
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
915. Буренков Семен Петрович, 21 г., Ардатовск. у., Силинск. в., д. Сатымовки. Ульяновск. Г. С. Ст. ст. 180 п. «б», 197, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.