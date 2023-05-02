Кунаев Феофан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кунаев
- Имя
- Феофан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95612. КУНАЕВЪ, ФЕОФАНЪ ВАСИЛЬевъ, 58 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вятск. у., Макарьевск. в., д. Студенецкой; — Вятск. О. С., 1 Марта 911, 152, 13 и 1654¹ У., по совск. съ приг., напеч. въ 910 г. № 103639, арест. отд. 4½ г. Исп. 14 Іюня, счит. ср. съ 5 Мая 911. | 905 89063 1654¹ У. | 902 45809 1654¹ У.
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