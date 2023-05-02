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Савин Никанор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Никанор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8592. САВИН НИКАНОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 л., Кирилловск. у., Коротецк. в., д. Зыково. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 авг. 923.

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