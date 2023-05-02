Токарев Яков Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140028. ТОКАРЕВЪ, ЯКОВЪ ФИЛИППОВЪ. К. Веневск. у., в. и д. Повѣткина, 23 л.; — Москов. Ст. М. С. Тверск. уч. 14 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.
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