Тринкин Авсей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тринкин
- Имя
- Авсей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140124. ТРИНКИНЪ, АВСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Краснин. у., Мернинск. в., д. Канопокъ, 21 г.; — Г. С. 1 уч. г. Витебска 28 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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