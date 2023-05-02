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Тринкин Авсей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тринкин
Имя
Авсей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140124. ТРИНКИНЪ, АВСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Краснин. у., Мернинск. в., д. Канопокъ, 21 г.; — Г. С. 1 уч. г. Витебска 28 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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