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Ломзилов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломзилов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8219. ЛОМЗИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 21 г., Сергачевск. у., Козинск. от, с. Копосово. Н. С. 1 уч. Сормовск. у. Ст. 180 ст. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 5 февр. 923.

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