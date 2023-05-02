Тягунов Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тягунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12265. ТЯГУНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Тульск. г., б. Крапивенск. у., Ломинцевск. в. Тульск. Губсуд. Ст. 1 Ч. 184, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 Г. П. В 3. С. 26/ІІ—24.
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