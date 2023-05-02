Богданова Анастасия Богданова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Богданова
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45290. БОГДАНОВА, АНАСТАСІЯ БОГДАнова. Мщ. г. Острова, Псков. г., 48 л.; — СПБ. Ст. М. С. 18 уч. (въ 3 р.), 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 11 Мая 905. | 904 1008 169 М. | 99 52364 169 М.
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