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Богданова Анастасия Богданова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданова
Имя
Анастасия
Отчество
Богданова
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45290. БОГДАНОВА, АНАСТАСІЯ БОГДАнова. Мщ. г. Острова, Псков. г., 48 л.; — СПБ. Ст. М. С. 18 уч. (въ 3 р.), 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 11 Мая 905. | 904 1008 169 М. | 99 52364 169 М.

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