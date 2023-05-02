Акович Станислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акович
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142379. АКОВИЧЪ, СТАНИСЛАВЪ ИВАновъ (онъ же Паулюканисъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Кальварійск. у., гм. Любово, д. Стара-Буда, 26 л., рд. Сувалкск. у., гм. Заборышки, въ д. Шолтаны; — Сувалкск. О. С. 7 Іюля 909, 134, 135, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 7 Нояб. 909. | 906 33205 2 ч. 1655 У. | 903 53738 1655 У. | 904 84097 1658 У. | 902 84900 169 М.
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