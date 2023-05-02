Анциферов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анциферов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129587. Анциферовъ, иванъ ивановъ. Лиш. пр. изъ сельск. обыв. в. и зав. Міасскаго, Троицк. у., 28 л.; — Троицк. О. С. 5 Сент. 909, 134, 135, 18, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 933. | 904 39128 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 Г. № 67917 и 29739. | 901 71643 155 М. | 98 34250 170 М.
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