Жуйко Филипп Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуйко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82334. ЖУЙКО, ФИЛИППЪ ІОСИФОВЪ (онъ же Жулинскій), 23 л. К. Ровенск. у., в. и м. Клевани; — М. С. 8 уч. Ростов. (н. /Д.) окр., 31 Марта 911, 16¹ и 169 М., тюр. 3 м., съ зач. 6 дн. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 910 146159 170 М.
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