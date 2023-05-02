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Осипов Иосиф Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Иосиф
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
10 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
27368. ОСИПОВ, ИОСИФ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 15 л. Гр. Белебейск. у., с. Верхне-Троицкого; — Н. С. 39 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 3 м. и 6 д. пр. з. Исп. 10 июля 920.

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