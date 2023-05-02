Кузнецов Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87454. КУЗНЕЦОВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Великолуцк. у., Загарск. в., с. Борок. 31 г., рд. въ г. Харьковѣ; — Великолуцк. О. С., 134, 135, 152, 1 ч. 226 и 227 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 87453, арест. отд. 3 г. Исп. 12 Нояб. 907. | 902 14210 172 М. | 96 53678 170 М. | 901 82945 170¹ М. | 93 57558 170¹ М. | 98 92143 1655 У.
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