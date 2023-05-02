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Широбоков Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Широбоков
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12091. ШИРОБОКОВ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 56 л. Гр. Сарапульск. у., Кодьякск. в., д. Смлодзала; — Н. С. 14 уч. Сарапульск. у. Хранен. кумышки, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м., с лиш. пр. 6 м. Исп. 31 июня 920.

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