Ибрагимов Ширмат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибрагимов
- Имя
- Ширмат
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46961. ИБРАГИМОВЪ, ШИРМАТЪ. Узбекъ Самарканд. у., Кара-Калпакск. в., кишл. Хитая, 28 л.; — Самарканд. О. С., 1 ч. 286 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 1 Іюня 905.
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