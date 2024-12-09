Лобанов Алексей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95944. ЛОБАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ КУЗЬминъ, 20 л. К. Новосильск. у., Березовск. в., с. Калгановки, рд. Днѣпровск. у., въ д. Ново-Алексѣевкѣ; — Симферопольск. О. С., 3 Мая 911, 140, 152¹, 13 и 1642 У., тюр. 3 г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 6 Іюня 911. | 26 Авг. 908 г. З. Н. 8 уч. Мелитопольск. у., 169 М., тюр. 5 м.
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