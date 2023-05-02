Копьев Семен Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копьев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6464. КОПЬЕВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 44 л., Сапожковск. у., Путятинск. в. и с., Рязанск. Губсуд, Ст. 113 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 17 авг. 923.
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