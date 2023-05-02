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Гербер Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гербер
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46030. ГЕРБЕРЪ, АНДРЕЙ (АНДРЕСЪ) ИВАновъ. К. Пернов. у., Энгеск. в., 22 л.; — Перн.-Феллин. С. М. С., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Іюня 905.

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