Кузнецов Константин Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7340. КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 39 л., Томск. у., Спасск. в., д. Анчкино. Н. С. 1 уч. Томск. у. Ст. 180 п. п. «в», «д», 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 авг. 923.
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