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Грибова Александра Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибова
Имя
Александра
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
14329. ГРИБОВА, АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА, 22 л. Гр. Кологривск. у., Халбужск. в., д. Аксентьева; — Н. С. 6 уч. Кологривск. у. Убийство, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 3 м. Исп. 31 марта 920.

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