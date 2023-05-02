Тернов Антон Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тернов
- Имя
- Антон
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29477. ТЕРНОВ, АНТОН ПРОКОФЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Омск. у., Украинск. в., с. Красногорки; — Н. С. 3 уч. Омск. у. Выгонка самог., пр. р. ½ г. Исп. 15 окт. 920.
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