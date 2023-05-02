Фомин Арсентий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Арсентий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7728. ФОМИН, АРСЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 л., Гр. Великолуцк. у., Дроздовской. в., д. Фролова,; Н. С. 6 р-на Великолуцк. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 1 сент. 919.
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