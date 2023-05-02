Барышников Дмитрий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барышников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129905. Барышниковъ, Дмитрій федоровъ. Каз. хут. Мироничева, ст. Арчадинской, Усть-Медвѣдицк. окр., 33 л.; — С. М. С. Усть-Медвѣдицк. окр., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Сент. 909. | 900 69208 170 М.
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