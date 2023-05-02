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Зюзин Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зюзин
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5067. ЗЮЗИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Лебедянск. у., Троекуровск. в., д. Васильевки. Н. С. 1 уч. Лебедянск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 сентября 923.

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