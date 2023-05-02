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Семичастнов Александр Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семичастнов
Имя
Александр
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8942. СЕМИЧАСТНОВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, 33 л., Даниловск. у., Богородск. в., с. Стройково, Н. С. 22 отд. б. г. Петрограда. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 923.

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