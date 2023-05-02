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Корчагина Евдокия Прохоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчагина
Имя
Евдокия
Отчество
Прохоровна
Дата исполнения приговора
25 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6671. КОРЧАГИНА ЕВДОКИЯ ПРОХОРОВНА, 42 л., Веневск. у., Жуковск. в. и с., Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 25 янв. 923.

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