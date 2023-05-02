Саморуков Гавриил Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саморуков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8703. САМОРУКОВ ГАВРИИЛ НИКИФОРОВИЧ, 20 л., Сапожковск. у., Телятниковск. в., с. Бычки. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 авг. 923.
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