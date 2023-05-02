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Бахтеев Алексей Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахтеев
Имя
Алексей
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
454. Бахтеев Алексей Акимович, 21 г. Борисоглебск. у., Растошинск. в., д. Старая-Дерябка. Тамбовск Г. С. Ст. 180 п. «ж» лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 2/ѴІ—26.

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