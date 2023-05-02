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Осипов Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7269. ОСИПОВ МИХАИЛ, 33 л. Ядринск. у., Чебаевск. в., д. Самрамортов. Н. С. 1 уч. Цивильск. у. Ст. 180 п. ≪в≫, лиш. св. 3 г. Исп. 1 марта 923.

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