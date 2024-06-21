Дунаев Осип Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дунаев
- Имя
- Осип
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145526. ДУНАЕВЪ, ОСИПЪ АНТОНОВЪ, к. Зубцов. у., Коробинск. в., д. Конопатина, 31 г.; — Тверск. О. С. 134, 135, 152, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Авг. 909. | 905 73726 1655 У. | 98 29114 1655 У. | 902 63265 1655 У. | 96 52512 172 М. | 99 93343 1655 У. | 95 18187 172 М.
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