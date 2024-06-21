Палеха Гавриил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палеха
- Имя
- Гавриил
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85870. ПАЛЕХА, ГАВРІИЛЪ (НИКОЛАевъ), 29 л. К. Конотоп. у., Дмитріевск. в., с. Рубанки; — Нѣжин. О. С., 25 Апр. 911, 152, 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Конотоп. у. отъ 25 Іюня 910 г. (977 У., арестъ 1 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Іюня 911. | 907 6548 172 М. (кража). | 902 25466 170¹ Мі
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