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Жебелев Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жебелев
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
3158. ЖЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Тульск. у., Частиновск. в., с. Демидовки. В. Т. 3 стр. корп. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. 9 м. 12 д. П. в. з. с. 29/Х—24.

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