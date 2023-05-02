Жебелев Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жебелев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3158. ЖЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Тульск. у., Частиновск. в., с. Демидовки. В. Т. 3 стр. корп. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. 9 м. 12 д. П. в. з. с. 29/Х—24.
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