Москальчук Григорий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москальчук
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89871. МОСКАЛЬЧУКЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕксѣевь (онъ же Полищукъ, Гайдай, Полейчукъ и Цыганчукъ). Лиш. ос. пр. не прип., 25 л., рд. Сквирск. у., Чубинецк. в., въ с. Малыхъ Ерчикахъ; — Кіев. О. С., 134, 135,1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 7 Февр. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 89872. | 904 89864 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 60911. | 902 5797 1654¹ У. | 99 83760 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.