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Лепешкин Митрофан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лепешкин
Имя
Митрофан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8056. ЛЕПЕШКИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ, 40 л., Орехово-Зуевск. у., Дороховск. в., д. Селиванихи. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 дек. 923.

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