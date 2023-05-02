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Гауре Янис Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гауре
Имя
Янис
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
101674. ГАУРЕ, ЯНИСЪ (ЯНЪ) ЯНОВЪ, 22 л. К. Каинск. у., Киштовск. в., д. Садовокъ, рд. Гробинск. у., въ Руцавск. в.; — СПБ. С. П., 16 Марта 911, 152 и 2 ч. 1647 У., по сов. съ 2 приг. Либавск. О. С. отъ 29 Нояб. 910 г. (1 ч. 1652 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 14 Іюня 911, счит. ср. съ 29 Нояб. 910. | 909 37039 1647 У.

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