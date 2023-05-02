Гауре Янис Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гауре
- Имя
- Янис
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101674. ГАУРЕ, ЯНИСЪ (ЯНЪ) ЯНОВЪ, 22 л. К. Каинск. у., Киштовск. в., д. Садовокъ, рд. Гробинск. у., въ Руцавск. в.; — СПБ. С. П., 16 Марта 911, 152 и 2 ч. 1647 У., по сов. съ 2 приг. Либавск. О. С. отъ 29 Нояб. 910 г. (1 ч. 1652 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 14 Іюня 911, счит. ср. съ 29 Нояб. 910. | 909 37039 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.