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Морозов Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26889. МОРОЗОВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Рузск. у., с. Горок.; — Р. Т. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 10 л. Исп. 6 сент. 920.

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