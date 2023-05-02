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Жулько Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жулько
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4699. ЖУЛЬКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 37 л., Сызранск. у., Тамышевск. в. и с. Семипалатинск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 9 л. 4 м. 20 д. Исп. 29 окт. 923.

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