Трущинский Юзеф Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трущинский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140183. ТРУЩИНСКІЙ, ЮЗЕФЪ ЮЗЕФОВЪ. К. Гостынинск. у., гм. Слубице, д. Грабовца, 52 л.; — Гм. С. 1 окр. Сохачев. у. 8 Окт. 909, 169, 6 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 8 Окт. 909. | 96 14004 169 М. | 83 92609 170 М.
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