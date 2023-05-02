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Живоводов Николай Ермолаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Живоводов
Имя
Николай
Отчество
Ермолаевич
Дата исполнения приговора
17 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
3211. ЖИВОВОДОВ НИКОЛАЙ ЕРМОЛАЕВИЧ, 36 л., Елатомск. у., Салатинск. в., д. Михайловки. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 17/ІІ—24. 

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