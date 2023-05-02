Сальцев Василий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сальцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8678 САЛЬЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Иркутск. у., Тельминск. в., с. Усолья. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. измен. лиш. св. 2 ½ г. Исп. 12 июня 923.
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