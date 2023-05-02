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Сальцев Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сальцев
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8678 САЛЬЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Иркутск. у., Тельминск. в., с. Усолья. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. измен. лиш. св. 2 ½ г. Исп. 12 июня 923.

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