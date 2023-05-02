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Чечина Ольга Лукинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечина
Имя
Ольга
Отчество
Лукинична
Дата исполнения приговора
12 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
11726. ЧЕЧИНА, ОЛЬГА ЛУКИНИЧНА, 21 г. Гр. Вышневолоцк. у., Лугининск. в., д. Стрелечье; — Н. С. 2 отд. Невск. р. г. Петрограда. Укрыв. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 12 мая 920.

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