Чечина Ольга Лукинична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечина
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Лукинична
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11726. ЧЕЧИНА, ОЛЬГА ЛУКИНИЧНА, 21 г. Гр. Вышневолоцк. у., Лугининск. в., д. Стрелечье; — Н. С. 2 отд. Невск. р. г. Петрограда. Укрыв. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 12 мая 920.
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