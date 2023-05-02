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Гольнева Ульяна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольнева
Имя
Ульяна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
05 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
1988. ГОЛЬНЕВА УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 19 л., Смоленск. у., Любовичск. в., д. Зубок. Смоленск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5/Ѵ—24.

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