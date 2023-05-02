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Кольцов Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кольцов
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6295. КОЛЬЦОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., Оханск. у., Нытвинск. в. и завода, Н. С. 1 уч. Пермчк. у., Ст. ст. 105, 106, 109, лиш. св. 1 г., Исп. 10 авг. 923.

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