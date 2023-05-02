Еременко Семен Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еременко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4437. ЕРЕМЕНКО СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ, 20 л., Армавирск. отд., ст. Родниковской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 31 авг. 923.
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