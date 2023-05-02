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Фиошин Яков Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фиошин
Имя
Яков
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140574. ФІОШИНЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Новгородск. у., с. Высока, 22 л.; — СПБ. С. П., 53, 54, 2 ч. 103, 2 и 6 п. 1 ч. 129 Уг. У., крѣп. 1 г. и 9 м. Исп. 21 Дек. 907.

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