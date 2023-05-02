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Копрянцев Александр Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копрянцев
Имя
Александр
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
02 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6457. КОПРЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, 21 г., Иркутск, у., Тельминск. в., Иркутск. Губсуд, Ст. 114, лиш. св. 5 л., Исп. 2 авг. 923.

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