Тупицин Никита Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тупицин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9670. ТУПИЦИН НИКИТА ЕГОРОВИЧ, 19 л., Уральск. обл., Коми-Пермяцк. окр., Кудым карск. р., д. Санчиковой. Уральск. Облсуд. Ст. 169, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13/ІІІ—26.
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